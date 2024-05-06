Глава «Водоканала» Первоуральска предложил хейтерам удалиться из соцсетей

В Свердловской области в ночь на 4 мая прошел сильный снегопад, из-за которого жители некоторых населенных пунктов остались без электричества, тепло- и водоснабжения. С последним проблема возникла и в Первоуральске. Местные жители начали жаловаться директору «Водоканала» Денису Ярину на его личной странице во «ВКонтакте». Руководитель предприятия не выдержал наплыва сообщений и решил обозначить правила поведения на своей странице.
— Моя страница не является официальной страницей ни Водоканала, ни Администрации Первоуральска, ни Администрации Билимбая, ни какой-либо другой организации. Это моя личная страница. Я на ней не принимаю ни заявок, ни жалоб. Для этого существует ЕДДС, АДС «Водоканала» и дежурные службы у других организаций, — пишет Денис Ярин во «ВКонтакте».
Он отметил, что его страница предназначена для освещения трудовой деятельности, общественной и личной жизни. В связи с этим, утверждает Денис Ярин, он удаляет из друзей, блокирует и стирает, открывает и закрывает комментарии на свое усмотрение.
— Кто не согласен, может не читать меня, удалиться сам, но не может предъявлять мне, что я обязан им что-то разъяснить у себя на странице из того, что считаю неуместным или ненужным, — добавил глава первоуральского «Водоканала».
Такое содержание пост имеет на момент публикации материала. В изначальной версии, до редактирования, текст был жестче — в нем Ярин назвал тех, кто делает скриншоты переписки с ним и выкладывает в Интернет, «плаксами». Позже он убрал данный кусок из поста.
В напоминание о первоначальной версии поста Денис Ярин опубликовал на своей странице стихотворение Дины Бурачевской «Плакса».