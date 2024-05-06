Глава «Водоканала» Первоуральска предложил хейтерам удалиться из соцсетей

— Моя страница не является официальной страницей ни Водоканала, ни Администрации Первоуральска, ни Администрации Билимбая, ни какой-либо другой организации. Это моя личная страница. Я на ней не принимаю ни заявок, ни жалоб. Для этого существует ЕДДС, АДС «Водоканала» и дежурные службы у других организаций, — пишет Денис Ярин во «ВКонтакте».