В Воронеже умерла ветеран госуниверситета

7 мая в главном корпусе ВГУ пройдет прощание с ветераном вуза Людмилой Коноваловой. Почетный работник высшего образования РФ умерла 3 мая, Людмиле Николаевне было 75 лет, сообщила пресс-служба госуниверситета.
Людмила Коновалова отдала вузу 58 лет жизни: она пришла на работу в ВГУ в 17 лет. В 1983 году возглавила аспирантуру университета, потом стала начальником отдела аттестации научных кадров.
— Многие сегодняшние доктора и кандидаты наук благодарны Людмиле Николаевне за поддержку и помощь. Она была подлинным наставником для своих коллег, жила интересами университета и внесла достойный вклад в его укрепление и развитие. — отметили коллеги в некрологе.
Прощание с Людмилой Николаевной пройдет 7 мая в 10.00 в читальном зале Главного корпуса ВГУ.