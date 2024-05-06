В Воронеже умерла ветеран госуниверситета

— Многие сегодняшние доктора и кандидаты наук благодарны Людмиле Николаевне за поддержку и помощь. Она была подлинным наставником для своих коллег, жила интересами университета и внесла достойный вклад в его укрепление и развитие. — отметили коллеги в некрологе.