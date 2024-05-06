Следователи проверят, почему автобус перевернулся на яшкинской трассе

Кузбасские следователи организовали проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) по факту ДТП с участием рейсового автобуса. На дороге вблизи посёлка Ленинский Яшкинского муниципального округа опрокинулся автобус, в салоне которого находились пассажиры.
«Следователями СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будут опрошены пассажиры и водитель автобуса, а также представители организации, оказывающей услуги по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пишут следователи.
Последствия аварии традиционно сначала запечатлели в соцсетях очевидцы. Они же сообщили о том, что в аварии есть пострадавшие, однако по этому поводу не было официальной информации.