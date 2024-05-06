В Калининграде появится ещё один подземный тоннель для пешеходов и велосипедистов

В Калининграде планируют построить ещё один тоннель под дорогой, которым смогут пользоваться пешеходы и велосипедисты. Об этом «Клопс» сообщили в городской администрации.
Сооружение тоннеля на участке в конце Балтийского шоссе возле озера Пелавское планируется в рамках очередного этапа строительства Северного обхода. Новшество призвано обеспечить большую пешеходную доступность микрорайона им. А. Космодемьянского. Начало работ назначено на 2024 год.
Подобный переход в Калининграде недавно открыли между двумя крупными микрорайонами — Чкаловском и Сельмой. Следующий похожий объект должны оборудовать в районе Советского проспекта.