Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде появится ещё один подземный тоннель для пешеходов и велосипедистов

Жители микрорайона Космодемьянского смогут выходить к озеру Пелавскому.

В Калининграде планируют построить ещё один тоннель под дорогой, которым смогут пользоваться пешеходы и велосипедисты. Об этом «Клопс» сообщили в городской администрации.

Сооружение тоннеля на участке в конце Балтийского шоссе возле озера Пелавское планируется в рамках очередного этапа строительства Северного обхода. Новшество призвано обеспечить большую пешеходную доступность микрорайона им. А. Космодемьянского. Начало работ назначено на 2024 год.

Подобный переход в Калининграде недавно открыли между двумя крупными микрорайонами — Чкаловском и Сельмой. Следующий похожий объект должны оборудовать в районе Советского проспекта.