Niletto приедет на фестиваль в Екатеринбург, несмотря на серьезную травму

«Как говорится, определенные части тела мешают только плохим танцорам, а Данил (Данил Прытков — настоящее имя Niletto — прим.ред.) и прекрасный танцор, и крутой вокалист, а травма на голос точно не повлияет», — цитирует издание слова PR-менеджера артиста Дениса.
Niletto недавно разорвал ахиллово сухожилие, из-за чего ему сделали срочную операцию. В соцсетях 4 мая артист сообщил, что пока вынужден передвигаться в инвалидной коляске.
Напомним, что Niletto с 7 лет жил в Екатеринбурге. Он часто приезжает с концертами в любимый город, в том числе давал бесплатные выступления. Музыкально-гастрономический фестиваль Grott Fest пройдет в столице Урала 27 июля.