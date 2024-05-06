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Niletto приедет на фестиваль в Екатеринбург, несмотря на серьезную травму

Певец Niletto станет хедлайнером музыкально-гастрономического фестиваля Grott Fest, который этим летом пройдет в Екатеринбурге. Артист не будет отменять выступление, несмотря на серьезную травму ноги, сообщает «ФедералПресс».

«Как говорится, определенные части тела мешают только плохим танцорам, а Данил (Данил Прытков — настоящее имя Niletto — прим.ред.) и прекрасный танцор, и крутой вокалист, а травма на голос точно не повлияет», — цитирует издание слова PR-менеджера артиста Дениса.

Niletto недавно разорвал ахиллово сухожилие, из-за чего ему сделали срочную операцию. В соцсетях 4 мая артист сообщил, что пока вынужден передвигаться в инвалидной коляске.

Напомним, что Niletto с 7 лет жил в Екатеринбурге. Он часто приезжает с концертами в любимый город, в том числе давал бесплатные выступления. Музыкально-гастрономический фестиваль Grott Fest пройдет в столице Урала 27 июля.

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