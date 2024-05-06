На пяти воронежских улицах полностью заменят асфальт

— Всего предстоит срезать более 200 тысяч кв.м. изношенного покрытия, это большой объем работы, который займет существенное время. Прошу водителей с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам — в последующем они позволят нам получить качественные дороги, которые будут соответствовать городу-миллионнику и к которым мы привыкли за последние годы, — отметил градоначальник.