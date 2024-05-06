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На пяти воронежских улицах полностью заменят асфальт

Городские власти объявили о начале масштабного ремонта дорог в Ленинском, Советском и Коминтерновском районах. Там собираются полностью заменить асфальтовое покрытие. Последний раз работы подобного масштаба проводили в 2017 году.

Как отметил в своем телеграм-канале мэр Вадим Кстенин, к настоящему времени асфальт на многих воронежских улицах сильно износился, и пришло время его менять. В первую очередь планируют отремонтировать улицу Краснознаменную, затем настанет очередь улицы Матросова, проезда Разумова, улиц 20-летия Октября и Солнечной.

— Всего предстоит срезать более 200 тысяч кв.м. изношенного покрытия, это большой объем работы, который займет существенное время. Прошу водителей с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам — в последующем они позволят нам получить качественные дороги, которые будут соответствовать городу-миллионнику и к которым мы привыкли за последние годы, — отметил градоначальник.

Мэр попросил водителей соблюдать ПДД, выбирать скоростной режим и передвигаться ориентируюсь на погоду. Новый цикл автодорожного ремонта, по словам Вадима Кстенина, должен стартовать уже сегодня, 6 мая.

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