На пяти воронежских улицах полностью заменят асфальт

Как отметил в своем телеграм-канале мэр Вадим Кстенин, к настоящему времени асфальт на многих воронежских улицах сильно износился, и пришло время его менять. В первую очередь планируют отремонтировать улицу Краснознаменную, затем настанет очередь улицы Матросова, проезда Разумова, улиц 20-летия Октября и Солнечной.
— Всего предстоит срезать более 200 тысяч кв.м. изношенного покрытия, это большой объем работы, который займет существенное время. Прошу водителей с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам — в последующем они позволят нам получить качественные дороги, которые будут соответствовать городу-миллионнику и к которым мы привыкли за последние годы, — отметил градоначальник.
Мэр попросил водителей соблюдать ПДД, выбирать скоростной режим и передвигаться ориентируюсь на погоду. Новый цикл автодорожного ремонта, по словам Вадима Кстенина, должен стартовать уже сегодня, 6 мая.