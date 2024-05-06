В Новосибирской области масштабно встретят 79-летие Победы в ВОВ

Губернатор Новосибирской области поручил провести мероприятия масштабно, с соблюдением необходимых правил безопасности.
Отмечается, что в муниципалитетах планируют провести более 1,5 тыс. патриотических мероприятий.
Накануне 9 мая в каждом районе Новосибирска будет выставлен Почетный караул. Более 200 курсантов заступят на Вахты Памяти.
9 мая в 10:00 на площади Ленина в Новосибирске состоится парад войск. В 12:20 на Монументе Славы пройдет возложение цветов.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске в отделах миграции выстраиваются большие очереди.