Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области масштабно встретят 79-летие Победы в ВОВ

В регионе продолжают подготовку к празднованию 79-летия Победы в ВОВ.

Губернатор Новосибирской области поручил провести мероприятия масштабно, с соблюдением необходимых правил безопасности.

Отмечается, что в муниципалитетах планируют провести более 1,5 тыс. патриотических мероприятий.

Накануне 9 мая в каждом районе Новосибирска будет выставлен Почетный караул. Более 200 курсантов заступят на Вахты Памяти.

9 мая в 10:00 на площади Ленина в Новосибирске состоится парад войск. В 12:20 на Монументе Славы пройдет возложение цветов.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске в отделах миграции выстраиваются большие очереди.