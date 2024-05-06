Из-за празднования 9 мая в Сочи ограничат движение

Изменения продлятся до 8:00 10 мая, предупредили в пресс-службе администрации курорта.
В мэрии сообщили также, что с 18:00 до 23:00 9 мая временное ограничение движения транспорта будет введено по улице Театральной от пересечения с Орджоникидзе, в том числе на проезде за Зимним театром. На этот же период времени по улице Черноморской от площади Зимнего театра до пересечения с Южной организуют двустороннее движение транспорта.
Также в администрации сообщили, что по случаю Дня Победы во всех районах курорта состоятся торжественные церемонии возложения цветов. Утром 9 мая — с 6:00 до 10:00 -из-за церемонии в Центральном округе города ограничат движение по улице Тоннельной на участке от дома № 1 до дома № 17 на Севастопольской, а также по Севастопольской на участке от пересечения с переулком Севастопольским до Тоннельной.
Праздновать День Победы будут также в горах курорта. Запланированы акции, концерты, шоу, выставки и другие мероприятия.