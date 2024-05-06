Из-за празднования 9 мая в Сочи ограничат движение

В мэрии сообщили также, что с 18:00 до 23:00 9 мая временное ограничение движения транспорта будет введено по улице Театральной от пересечения с Орджоникидзе, в том числе на проезде за Зимним театром. На этот же период времени по улице Черноморской от площади Зимнего театра до пересечения с Южной организуют двустороннее движение транспорта.