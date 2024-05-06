Власти назвали парки и скверы Краснодара, где обнаружили клещей и комаров

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун сообщил, что в преддверии Радоницы специализированная работа по обнаружению и борьбе с вредными насекомыми, в том числе клещами, проводится на кладбищах. В настоящее время были обработаны Всесвятское и Славянское кладбища, а также территория кладбища на хуторе Ленина.