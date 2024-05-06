Власти назвали парки и скверы Краснодара, где обнаружили клещей и комаров

В столице Кубани завершилась масштабная обработка городских зелёных территорий от клещей и комаров. После обследования 38 парков, паразитов нашли в трех зелёных зонах: в скверах «Фестивальный» и «Гагаринский», а также в Ботаническом саду им. Косенко. От опасных насекомых обработали около 25 гектаров земли, сообщает ИА KrasnodarMedia, со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
В ходе аппаратного совещания, которое провел глава города Евгений Наумов, было отмечено, что необходимо продолжать подобные мероприятия и контролировать их проведение, поскольку проблема клещей актуальна, особенно в сезон их активности, и имеет прямое отношение к здоровью горожан и гостей города.
Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун сообщил, что в преддверии Радоницы специализированная работа по обнаружению и борьбе с вредными насекомыми, в том числе клещами, проводится на кладбищах. В настоящее время были обработаны Всесвятское и Славянское кладбища, а также территория кладбища на хуторе Ленина.