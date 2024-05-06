«Каждый из переданных пасхальных куличей — пожелание здоровья и победы нашим бойцам, свидетельство того, что каждого из тех, кто сегодня встал на защиту Отечества, любят и ждут здесь», — отмечают селяне, которые готовили куличи.
Из Ростовской области в зону СВО доставили несколько тысяч пасхальных куличей
С территории Ростовской области в зону проведения специальной военной операции доставили несколько тысяч пасхальных куличей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова заместителя губернатора области Вадима Артемова.