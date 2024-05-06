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В День Победы в Новосибирске прозвучит артиллерийский салют

Ранее городские власти отказались от фейерверка в День Победы.

В День Победы в Новосибирске запланирован артиллерийский салют. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил вице-губернатор Сергей Нелюбов. По словам чиновника залпы салюта увенчают программу праздничных мероприятий 9 мая.

«Завершит праздничные мероприятия 9 мая артиллерийский салют в ознаменование 79-ой годовщины Великой Победы», — сообщил Нелюбов.

Напомним, 2 мая вице-мэр Новосибирска заявила, что городские власти отменили ранее запланированный праздничный фейерверк в День Победы. Позже в мэрии уточнили, что решение было принято в целях обеспечения безопасности во время массовых мероприятий.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске 9 мая ожидается солнечная погода и +21 градус.