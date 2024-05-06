Пять трав и цветов для сбора и заготовки в мае

О том, какие травы и цветы можно собирать и заготавливать в последний месяц весны корреспонденту chel.aif.ru рассказала травовед, основательница производства натуральных продуктов Мария Юздова.
"Крайне важно правильно выбирать места для сбора дикоросов. Подальше от дорог и производств, промышленных стоков. Необходимо уметь различать растения и никогда не брать те, в которые вызывают сомнения.
Сбор цветов и листьев нужно проводить бережно, не вырывая с корнем всю розетку листьев и не вытаптывая оставленные. На месте сбора всегда должно остаться больше растений, чем вы унесёте с собой. Они нужны и насекомым-опылителям и птицам и голодному лесному зверью", — рассказывает Мария.
Шишки, пыльца и приросты сосны и ели
В мае можно собирать сосновые шишки, приросты сосны, еловые лапки. Из шишек и приростов готовят вкусное и полезное варенье, заливают мёдом, сушат для противопростудного чая, делают настойку от кашля.
Для сбора пригодны шишки этого года. Яркого зелёного цвета, без повреждений. Размер собираемой шишки может быть разным. Для варенья с цельными шишками подойдут до 2 см, более крупные — для цукатов, настоек и заливки мёдом.
Кислица стебли
Таран альпийский или уральская кислица, растение семейства Гречишные, собирают во второй половине мая. Употребляют в свежем виде как первую витаминную зелень. Варят компоты, варенье, готовят мармелад. С кислицей пекут очень вкусные и необычные пироги, лепят вареники. По вкусу молодые стебли кислицы похожи на щавель, но деликатнее. Таран альпийский — эндемик Южного Урала, сбор кислицы — давняя традиция жителей Златоуста, Миасса и Сатки. В нашей области даже проводится гастрономический фестиваль «Уральская кислица».
Первоцвет цветы
Первоцвет весенний или примулу легко распознать: яркие солнечные соцветия светятся в березняке, заполняют целые полянки в мае. 1−3 высоких цветоносов в плотной розетке сочных листьев хорошо видны на фоне прошлогодних листьев. Собирают хорошо распустившиеся соцветия, сушат естественным путем в тёмном, проветриваемом месте или в дегидраторе на низких температурах. Хранят в картонных или бумажных пакетах, ткани или сосудах тёмного стекла. Собирать нужно бережно, не трогая листья, оставляя хотя бы один из цветоносов пчелам и шмелям. Примула входит в состав многих сборов от кашля.
Черемша листья
Черемша, дикий лук, медвежий лук — очень вкусная и ароматная первая лесная зелень и пряность. Собирают в мае-начале июня. Едят свежей в салатах, маринуют, используют при приготовлении мяса. В пищу используют сочные листья черемши. При сборе нужно быть очень аккуратным, не вырывая с корнем, оставляя часть листьев растению для восстановления. Важно хорошо уметь отличать черемшу от ядовитой чемерицы и ландыша.
Медуница листья и цветы
Медуница часто растёт на одной поляне с примулой. Её легко узнать по сине-фиолетовым соцветия с отдельными розовыми бутонами. Медуницу собирают до конца июля, а начинают сбор с мая, когда она зацветает. Начинают с соцветий, они используются для легочных сборов. Чуть позже появятся сочные бархатистые листья. Они тоже сушатся для чая, а ещё используются как салатная зелень, идут в весеннюю окрошку, жарятся во фритюре. Листья медуницы имеют тонкий вкус с лёгкой кислинкой и очень приятный аромат.