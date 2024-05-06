Пять трав и цветов для сбора и заготовки в мае

Медуница часто растёт на одной поляне с примулой. Её легко узнать по сине-фиолетовым соцветия с отдельными розовыми бутонами. Медуницу собирают до конца июля, а начинают сбор с мая, когда она зацветает. Начинают с соцветий, они используются для легочных сборов. Чуть позже появятся сочные бархатистые листья. Они тоже сушатся для чая, а ещё используются как салатная зелень, идут в весеннюю окрошку, жарятся во фритюре. Листья медуницы имеют тонкий вкус с лёгкой кислинкой и очень приятный аромат.