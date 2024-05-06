Омскую область накрыла 30-часовая магнитная буря

Специалисты Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН представили прогноз магнитных бурь на ближайшие дни. 6 и 7 мая в Омске ожидаются две магнитные бури подряд общей продолжительностью около 30 часов.
По информации учёных, магнитные бури в Омске продлятся до вторника, 7 мая, и почти достигнут уровня G2, который присваивается бурям средней мощности.
Метеозависимые люди находятся в зоне риска, их самочувствие может ухудшиться. На фоне геомагнитных возмущений возможно появление головной боли, тошноты и других симптомов недомогания.