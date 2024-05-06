В 2024 году в Перми отменили праздничный салют на День Победы 9 мая

В программу празднования Дня Победы 9 мая 2024 в Перми войдут несколько масштабных событий. Это торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади, а также концерт на площади перед Театром-Театром. На променадной части набережной Камы весь день 9 мая будут работать тематические интерактивные площадки и фотозоны.