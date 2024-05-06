Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 2024 году в Перми отменили праздничный салют на День Победы 9 мая

Рассказываем, будет ли в 2024 году праздничный салют на День Победы 9 мая в Перми.

В 2024 году праздничного фейерверка в честь Дня Победы 9 мая в Перми не будет. Отмена проведения салюта связана с усилением мер антитеррористической защиты.

В городской администрации Перми сообщили, что в Перми, как и во многих городах России, в связи с усилением мер антитеррористической защиты не планируется организовывать фейерверк в рамках праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

Всего в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Перми пройдет более 110 праздничных мероприятий. Это памятные церемонии, выставки, уроки мужества в школах, смотры строя, а также концерты и спортивные старты.

В программу празднования Дня Победы 9 мая 2024 в Перми войдут несколько масштабных событий. Это торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади, а также концерт на площади перед Театром-Театром. На променадной части набережной Камы весь день 9 мая будут работать тематические интерактивные площадки и фотозоны.

Концертные программы, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в парках и скверах в разных районах города. Полная программа празднования Дня Победы 9 мая в Перми представлена по ссылке.