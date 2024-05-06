Куда сходить на 9 мая 2024 года в Волгограде: парад, Воинский эшелон, концерты

9 мая 2024 в музее Машкова начинается сезон пешеходных экскурсий по первой восстановленной после войны улице Мира. Первая экскурсия «Звезды улицы Мира» стартует в 12.00. На ней расскажут о живших здесь знаменитых фронтовиках и о рецептах «выхода из войны» от архитекторов, скульпторов и художников. Телефон для записи — 88442−38−01−91 (Билеты: 400 ₽ 6+). 9 мая 2024 в 14.00 и в 16.00 пройдут обзорные экскурсии по всем выставкам в музее Машкова (пр. Ленина, 21). 9 мая в 15.00 — обзорная экскурсия по всем экспозициям в выставочном зале музея Машкова (ул. Чуйкова, 37). По входным билетам.