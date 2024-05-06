Куда сходить на 9 мая 2024 года в Волгограде: парад, Воинский эшелон, концерты

Программу праздника на День Победы в Волгограде 9 мая 2024 сократили до парада Победы. Однако большую программу мероприятий к празднованию 79-й годовщины Великой Победы подготовили учреждения культуры. Для жителей и гостей города на майские праздники подготовили концерты, постановки и новые выставки. Будут и традиционные мероприятия — ретропоезд «Воинский эшелон» и Выстрел памяти на Мамаевом кургане. Куда сходить 8 мая и в праздничные выходные 9 мая, 10 мая, 11 мая и 12 мая 2024 года в Волгограде, подскажет сайт volgograd.kp.ru.
8 мая 2024 года в Волгограде: программа праздника, куда сходить
8 мая 2024 в 10.00 на вокзал Волгоград-1 прибудет ретропоезд «Воинский эшелон». В этом году в его составе — два паровоза и пять платформ с техникой времен Великой Отечественной войны. Волгоградцы увидят вагон-теплушку и вагон-музей, а также танки Т-26 и Т-34, бронеавтомобиль БА-64, пушки и гаубицы. В течение четырех часов остановки будут выступать артисты. В Волжском поезд будет стоять на День Победы — 9 мая 2024 с 10.00.
8 мая 2024 в 12.00 на Мамаевом кургане в Волгограде прогремит традиционный Выстрел памяти из орудий времен Великой Отечественной.
8 мая 2024 в 17.00 в специально установленной военной палатке на территории Волгоградского планетария покажут кукольный спектакль «Босоногий гарнизон» о маленьких партизанах. (Билеты: 600 ₽ 16+).
День Победы 9 мая 2024 года в Волгограде: программа праздника, куда сходить
Парад Победы в Волгограде 9 мая 2024 начнется в 10.00 на площади Павших Борцов. В этом году посмотреть парад смогут немногие — только по приглашениям и из окон своих домов и гостиниц, расположенных в центре. Такое решение приняли из соображений безопасности. Остальные жители и гости Волгограда смогут увидеть торжественный марш по телевидению.
Шествия Бессмертного полка в Волгограде 9 мая 2024 не будет. В этот раз акция пройдет онлайн.
9 мая 2024 в 12.00 на Мамаевом кургане в Волгограде прогремит Выстрел памяти. Световое шоу Свет Великой Победы в этом году решили не показывать. Но Мамаев курган будет круглосуточно открыт для всех. С утра здесь пройдет торжественное возложение цветов и венков.
9 мая 2024 в 12.00 и 10 мая в 14.00 Волгоградский планетарий представит «Бессмертный подвиг Сталинграда» — иммерсивную полнокупольную программу с обзором 360 градусов. Совмещение военной кинохроники и новейших технологий позволят прочувствовать масштаб и драматизм великого сражения на Волге. (Билеты: 400 ₽ 6+). Кукольный спектакль «Босоногий гарнизон» с 9 по 12 мая можно увидеть в 15.00 и 17.00. (Билеты: 600 ₽ 16+).
9 мая 2024 на площади перед музеем-панорамой будут работать интерактивные площадки от военно-исторического клуба «Пехотинец» и поисковиков ВолГАУ.
В музее-панораме «Сталинградская битва» открылась новая выставка «Победа — одна на всех», где покажут документы и фото, личные вещи, образцы оружия и обмундирование советских солдат. Будут и уникальные экспонаты. 9 и 10 мая 2024 музей открыт с 9.00 до 21.00. 11 и 12 мая закроется раньше.
С 9 по 12 мая 2024 музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на новую постоянную выставку «Сталинград. Южные рубежи» про жизнь Красноармейска во время войны. На майские праздники «Старая Сарепта» в Волгограде работает с 9.00 до 17.30. Вход свободный до 12 мая.
9 мая 2024 в музее Машкова начинается сезон пешеходных экскурсий по первой восстановленной после войны улице Мира. Первая экскурсия «Звезды улицы Мира» стартует в 12.00. На ней расскажут о живших здесь знаменитых фронтовиках и о рецептах «выхода из войны» от архитекторов, скульпторов и художников. Телефон для записи — 88442−38−01−91 (Билеты: 400 ₽ 6+). 9 мая 2024 в 14.00 и в 16.00 пройдут обзорные экскурсии по всем выставкам в музее Машкова (пр. Ленина, 21). 9 мая в 15.00 — обзорная экскурсия по всем экспозициям в выставочном зале музея Машкова (ул. Чуйкова, 37). По входным билетам.
Куда еще сходить 10 мая, 11 мая и 12 мая 2024 года в Волгограде: программа мероприятий
11 мая 2024 в 17.00 в Волгоградской областной библиотеке для молодежи (ул. Череповецкая, 1) в рамках проекта «Зеркало сцены» покажут первый полнометражный фильм Андрея Тарковского «Иваново детство». Вход свободный. 16+
11 мая 2024 в 17.00 парк Комсомольский сад приглашает всех, кому есть, что сказать или спеть, на первый концерт проекта «Свободный микрофон» на сцене Круглой площади. Участникам нужно прийти на регистрацию за полчаса до начала. Вход свободный.
Программа мероприятий на майские праздники в ЦПКиО Волгограда:
10 мая 2024 с 12.00 до 16.00 — бесплатные мастер-классы по роллер спорту и скейтбордингу. 3+
10 мая 2024 в 15.00 — детская программа. 0+
10 мая 2024 в 16.00 — СВОП ярмарка. 5+
11 мая 2024 в 17.00 — праздник детских игр. 0+
12 мая 2024 в 11.00 — пленэр. 5+
12 мая 2024 в 15.00 — ирландская вечеринка, где можно потанцевать под живую музыку в исполнении группы «Сёстры святого Патрика» на малой сцене. 5+
Вход везде свободный.