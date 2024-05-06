В Уфе устраняют последствия ураганного ветра

Коммунальные службы занимаются устранением последствий. Например, при помощи спецтехники убрали упавшее дерево на остановке «Кинотеатр Искра».
На улице 50 лет СССР, 45 дерево упало на проезжую часть, заслонив мусорные баки. Службы также оперативно отреагировали.
При обнаружении подобных случаев обращайтесь в ЕДДС Уфы по тел. 279−90−00 либо по номеру 112.
Ранее мы писали, что в Уфе сильный ветер снес крышу школы и повредил пять автомобилей. Из-за ветра упало ограждение на строительном объекте, есть пострадавший. Из-за сильного ветра перенесли мероприятия, посвященные 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.