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В Ростовской области в короткую рабочую неделю похолодает

В середине недели не исключены дожди.

Сейчас в Ричмонде: +20° 4 м/с 88% 758 мм рт. ст. +17°

В донском регионе на второй неделе мая 2024 года ожидается похолодание. При этом в середине недели могут пойти дожди, однако в большинстве дни будут солнечными, но не сильно тёплыми.

Например, вторник, седьмое мая, будет самым тёплым на неделе. Температура воздуха повысится до +26 градусов Цельсия. Ночью столбик термометра опустится до +8…+13 °С. По северу области и вовсе будет +3.

Начиная со среды вновь ожидается похолодание. И если ночью не будет сильных осадков, то днём прогнозируют небольшой дождь и сильный ветер.

Температура воздуха ночью 12…14°, днём 15…17°. В северных районах области возможна гроза.

В праздничные дни днём будет не теплее +19, но уже без осадков. Ночью будет +5 градусов, а по северу области не исключены небольшие морозы.

Ранее стало известно, какие землетрясения могут угрожать Ростову.