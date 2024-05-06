В Ростовской области в короткую рабочую неделю похолодает

В донском регионе на второй неделе мая 2024 года ожидается похолодание. При этом в середине недели могут пойти дожди, однако в большинстве дни будут солнечными, но не сильно тёплыми.
Например, вторник, седьмое мая, будет самым тёплым на неделе. Температура воздуха повысится до +26 градусов Цельсия. Ночью столбик термометра опустится до +8…+13 °С. По северу области и вовсе будет +3.
Начиная со среды вновь ожидается похолодание. И если ночью не будет сильных осадков, то днём прогнозируют небольшой дождь и сильный ветер.
Температура воздуха ночью 12…14°, днём 15…17°. В северных районах области возможна гроза.
В праздничные дни днём будет не теплее +19, но уже без осадков. Ночью будет +5 градусов, а по северу области не исключены небольшие морозы.
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