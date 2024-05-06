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В Краснодарском крае прогнозируется пожароопасность пятого и четвертого класса

На северной и южной половине Кубани до конца дня 6 и 7 мая местами ожидается пожароопасность пятого класса.

Источник: МЧС

Кроме того, в некоторых районах края прогнозируется высокий риск возгорания четвертого класса.

В официальном Telegram-канале кубанского МЧС сообщили, что пятый класс огнеопасности установлен в 16 муниципалитетах региона. Четвертый уровень прогнозируется 6—7 мая в 10 районах южной половины, северо-западной и центральной областей края.

В свою очередь, в пресс-службе кубанского ведомства отметили, что Краснодар и Черноморское побережье вне зоны риска. На данный момент, особый противопожарный режим введен в 44 районах Краснодарского края.

Сотрудники регионального МЧС призывают соблюдать меры безопасности против возгораний. Запрещено пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

Кроме того, при разведении огня важно окружить место минерализованной полосой не менее полуметра. Также по истечении необходимости костер нужно залить водой или засыпать землей. В случае экстренных ситуаций звонить в 112.

Ранее «МК на Кубани» писал, что в поселке под Армавиром загорелся лес.

МЧС