В Краснодарском крае прогнозируется пожароопасность пятого и четвертого класса

Кроме того, в некоторых районах края прогнозируется высокий риск возгорания четвертого класса.
В официальном Telegram-канале кубанского МЧС сообщили, что пятый класс огнеопасности установлен в 16 муниципалитетах региона. Четвертый уровень прогнозируется
В свою очередь, в пресс-службе кубанского ведомства отметили, что Краснодар и Черноморское побережье вне зоны риска. На данный момент, особый противопожарный режим введен в 44 районах Краснодарского края.
Сотрудники регионального МЧС призывают соблюдать меры безопасности против возгораний. Запрещено пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.
Кроме того, при разведении огня важно окружить место минерализованной полосой не менее полуметра. Также по истечении необходимости костер нужно залить водой или засыпать землей. В случае экстренных ситуаций звонить в 112.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в поселке под Армавиром загорелся лес.