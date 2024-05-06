Официальное закрытие горнолыжного сезона в Сочи отметили с размахом

В Сочи официально завершился горнолыжный сезон. С декабря по май курорт Красная Поляна посетили 750 тысяч туристов (+10% к аналогичному периоду прошлого сезона).
В честь закрытия горнолыжного сезона в одной из горных долин провели «Май-Пати».
— Специально для этого на высоте больше 2000 метров над уровнем моря был построен бассейн площадью 70 квадратных метров для проезда на лыжах и сноуборде. В течение пяти дней у гостей была уникальная возможность не только покататься в сноупарке и по трассам, но и позагорать с видом на горные пейзажи, — рассказали «НИА-Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Летний сезон стартует 1 июня, однако уже сейчас отдыхающим доступные некоторые летние активности. В их числе веревочный парк, часть экотроп.
Добавим, этим летом курорт станет площадкой GASTREET, YOGACAMP и Музыкального образовательного форума Леонида Агутина.