В Челябинске после кратковременного тепла похолодает

После резкого похолодания, отмеченного на выходные, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки, в Челябинск снова придёт тепло. Как сообщают метерологи, в среду ожидается пик потепления, можно сказать, на день в столицу Южного Урала вернётся лето. Но температура в +22°С продержится всего день, а на праздники челябинцев вновь ожидают понижение атмосферного давления и дожди. Геомагнитный фон, наоборот, стабилизируется.