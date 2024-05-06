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В Челябинске после кратковременного тепла похолодает

После резкого похолодания, отмеченного на выходные, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки, в Челябинск снова придёт тепло.

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 78% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: МК.RU Челябинск

После резкого похолодания, отмеченного на выходные, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки, в Челябинск снова придёт тепло. Как сообщают метерологи, в среду ожидается пик потепления, можно сказать, на день в столицу Южного Урала вернётся лето. Но температура в +22°С продержится всего день, а на праздники челябинцев вновь ожидают понижение атмосферного давления и дожди. Геомагнитный фон, наоборот, стабилизируется.