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Минобороны организует в Минске десять тематических площадок на День победы

Десять тематических площадок в различных районах Минска будут организовать в Минске на День победы, сообщил начальник 2-го отдела управления информации министерства Александр Кисель на пресс-конференции 6 мая.

Источник: Смартпресс

В прошлом году таких площадок было девять. «Но мы увидели, что девять — маловато. И в этому году добавили еще одну», — отметил Кисель.

Он рассказал, что на площадках жители и гости столицы смогут ознакомится с современными образцами вооружения и специальной техники. Также будут организованы демонстрация форменной одежды и экипировки, работа фотозон и тренажеров, военных и спортивных конкурсов, выставки музейных экспонатов, выступления творческих коллективов, военных кинологов и военнослужащих различных войск.

Для тех, кто проголодался, будут работать полевые кухни, где можно угоститься солдатской кашей.