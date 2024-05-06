Минобороны организует в Минске десять тематических площадок на День победы

В прошлом году таких площадок было девять. «Но мы увидели, что девять — маловато. И в этому году добавили еще одну», — отметил Кисель.
Он рассказал, что на площадках жители и гости столицы смогут ознакомится с современными образцами вооружения и специальной техники. Также будут организованы демонстрация форменной одежды и экипировки, работа фотозон и тренажеров, военных и спортивных конкурсов, выставки музейных экспонатов, выступления творческих коллективов, военных кинологов и военнослужащих различных войск.
Для тех, кто проголодался, будут работать полевые кухни, где можно угоститься солдатской кашей.