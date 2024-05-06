В мае ростовчане смогут увидеть метеорный поток Аквариды. Звездопадом можно любоваться до 28 мая, сообщает Московский планетарий.
Пик активности метеорного потока пришёлся на 6 мая. Любители наблюдать за звёздным небом минувшей ночью смогли увидеть до 50 метеоров в час. Вплоть до 10 мая ожидается поток до 30 метеоров в час.
«Источником является пылевой след, оставшийся от кометы Галлея. Ежегодно в апреле-мае и октябре (Ориониды) Земля проходит сквозь него. Комету Галлея наблюдали в 1986 году, в следующий раз она появится на небе Земли через 75 лет — в 2061 году», — сказано в сообщении Московского планетария.
Наилучшая видимость ожидается в предрассветные часы — с 2.00 до 4.00. Астрономам-любителям советуют выбираться для этого за город. Смотреть необходимо на юго-восточный горизонт. Радиант, поясняют знатоки, располагается восточнее и ниже звезды Альтаир.
А ранее мы рассказывали, что порталы космической тематики, например сайт Роскосмоса, стали более привлекательными для жителей Ростовской области.