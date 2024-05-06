В мае ростовчане смогут увидеть метеорный поток Аквариды

«Источником является пылевой след, оставшийся от кометы Галлея. Ежегодно в апреле-мае и октябре (Ориониды) Земля проходит сквозь него. Комету Галлея наблюдали в 1986 году, в следующий раз она появится на небе Земли через 75 лет — в 2061 году», — сказано в сообщении Московского планетария.