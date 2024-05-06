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В Воронежской области на 7 мая объявили штормовое предупреждение из-за града и гроз

В ряде районов ожидаются град и сильный ветер.

Источник: Комсомольская правда

По данным Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на завтра, 7 мая объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Синоптики прогнозируют днем и вечером в отдельных муниципалитетах сильные дожди, возможны грозы и град. По всей области ожидается усиление ветра до 18 — 23 метров в секунду. Спасатели просят жителей региона скорректировать свои планы в соответствии с прогнозом.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области может выпасть град и подуть шквалистый ветер.

МЧС