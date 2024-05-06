В Воронежской области на 7 мая объявили штормовое предупреждение из-за града и гроз

Синоптики прогнозируют днем и вечером в отдельных муниципалитетах сильные дожди, возможны грозы и град. По всей области ожидается усиление ветра до 18 — 23 метров в секунду. Спасатели просят жителей региона скорректировать свои планы в соответствии с прогнозом.