В Воронежской области на 7 мая объявили штормовое предупреждение из-за града и гроз

По данным Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на завтра, 7 мая объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Синоптики прогнозируют днем и вечером в отдельных муниципалитетах сильные дожди, возможны грозы и град. По всей области ожидается усиление ветра до 18 — 23 метров в секунду. Спасатели просят жителей региона скорректировать свои планы в соответствии с прогнозом.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области может выпасть град и подуть шквалистый ветер.