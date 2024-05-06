Мэр Уфы рассказал о праздничных мероприятиях в городе на 9 мая

«В этот день во всех районах города на территории парков культуры и отдыха будут организованы торжественные мероприятия, праздничные, театрализованные и концертные программы, “Солдатские каши”. Также Уфа примет участие во всех всероссийских военно-патриотических акциях как в онлайн, так и офлайн форматах. В образовательных и молодежных учреждениях города проводятся уроки мужества, тематические классные часы, экскурсии, творческие мероприятия, соревнования по военно-прикладным и другим видам спорта, показательные выступления, “Вахты памяти”», — доложил мэр башкирской столицы.