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Мэр Уфы рассказал о праздничных мероприятиях в городе на 9 мая

Уфа активно готовится к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Администрацией города запланированы различные праздничные мероприятия. Подробнее о мероприятиях в городе на 9 мая на оперативном совещании в ЦУРе рассказал глава города Ратмир Мавлиев.

Источник: Башинформ

Так, 9 мая, с 13 до 19 часов на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром пройдет праздничный концерт. Подготовлена патриотическая программа, посвященная подвигу людей в Великой Отечественной войне и поддержке ребят на передовой сегодня.

«В этот день во всех районах города на территории парков культуры и отдыха будут организованы торжественные мероприятия, праздничные, театрализованные и концертные программы, “Солдатские каши”. Также Уфа примет участие во всех всероссийских военно-патриотических акциях как в онлайн, так и офлайн форматах. В образовательных и молодежных учреждениях города проводятся уроки мужества, тематические классные часы, экскурсии, творческие мероприятия, соревнования по военно-прикладным и другим видам спорта, показательные выступления, “Вахты памяти”», — доложил мэр башкирской столицы.

Кроме того, в Уфе пройдет более 20 спортивных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Их участниками станут свыше 5 тысяч человек.

В рамках подготовки к празднику, в городе организовано праздничное оформление улиц и площадей. Ведется ремонт улично-дорожной сети, ямочный ремонт, нанесение дорожной разметки. Приводятся в надлежащее состояние воинские мемориалы, памятники, братские могилы — организована работа по их уборке и помывке.

Произведена очистка могил участников Великой Отечественной войны на городских кладбищах, не посещаемых близкими родственниками.

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