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Названа самая вредная ягода

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала, употребление какой ягоды может негативно сказаться на организме, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

По ее словам, это виноград. «Он содержит большое количество глюкозы, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением или циррозом печени. В среднем в 100 г винограда содержится 16 г сахара».

рассказала Утюмова Газете.Ru.

Чрезмерное употребление винограда может привести к набору веса. Калорийность винограда составляет от 60 до 78 ккал на 100 г, однако он может простимулировать аппетит из-за довольно высокого гликемического индекса. Виноград также принято считать сильным аллергеном из-за большого количества витамина С.

«Помимо этого, он стимулирует выработку желудочного сока, поэтому его не стоит употреблять в период обострения людям с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки», — добавила специалист. Также она отметила, что виноградные косточки могут содержать токсичные соединения, которые могут вызвать расстройство желудка при употреблении в больших количествах.

здоровье