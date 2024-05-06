Названа самая вредная ягода

«Помимо этого, он стимулирует выработку желудочного сока, поэтому его не стоит употреблять в период обострения людям с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки», — добавила специалист. Также она отметила, что виноградные косточки могут содержать токсичные соединения, которые могут вызвать расстройство желудка при употреблении в больших количествах.