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Южный ветер будет бушевать в Самарской области 7 мая

В Самарской области прогнозируется сильный ветер 7 мая.

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 78% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 7 мая, днем в Самарской области все еще будет бушевать сильный ветер. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен желтый уровень опасности. Местами ожидается усиление южного ветра, порывы которого могут достигнуть 15−20 м/с, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Чтобы избежать несчастных случаев, при усилении ветра жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач. Напомним, «КП-Самара» рассказала, как снег и заморозки в начале мая могут отразиться на урожае в Самарской области.