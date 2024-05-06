Южный ветер будет бушевать в Самарской области 7 мая

Во вторник, 7 мая, днем в Самарской области все еще будет бушевать сильный ветер. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Объявлен желтый уровень опасности. Местами ожидается усиление южного ветра, порывы которого могут достигнуть 15−20 м/с, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Чтобы избежать несчастных случаев, при усилении ветра жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.
Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач. Напомним, «КП-Самара» рассказала, как снег и заморозки в начале мая могут отразиться на урожае в Самарской области.