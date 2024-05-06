Южный ветер будет бушевать в Самарской области 7 мая

Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач. Напомним, «КП-Самара» рассказала, как снег и заморозки в начале мая могут отразиться на урожае в Самарской области.