Стало известно, будет ли праздничный салют в Краснодаре в честь Дня Победы

В Краснодаре в День Победы отменили праздничный салют. Решение принято губернатором края Вениамином Кондратьевым — об этом ИА KrasnodarMedia сообщили в пресс-службе мэрии. Но праздник в краевой столице запланирован масштабным и зрелищным. А вот Парад Победы (6+) в Новороссийске пройдет без присутствия зрителей.
Напомним, несмотря на то, что салюта не будет, День Победы в Краснодаре отметят рядом мероприятий, среди которых тематические акции (6+), экскурсии (6+), выставки (6+), концерты (6+), спортивные соревнования (6+), демонстрация фильмов на военную тему (16+), автопробег. Для участников Великой Отечественной войны организуют концерты (12+), в том числе персональные,
Как ранее сообщалось, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил, что Парад Победы (6+) в Новороссийске пройдет без присутствия зрителей — это связано с необходимостью обеспечить безопасность населения. Решение было поддержано участниками постоянного координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.