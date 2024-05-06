Стало известно, будет ли праздничный салют в Краснодаре в честь Дня Победы

В Краснодаре в День Победы отменили праздничный салют. Решение принято губернатором края Вениамином Кондратьевым — об этом ИА KrasnodarMedia сообщили в пресс-службе мэрии. Но праздник в краевой столице запланирован масштабным и зрелищным. А вот Парад Победы (6+) в Новороссийске пройдет без присутствия зрителей.