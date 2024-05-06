Стало известно, где в Минске на 9 Мая запустят салют

На площадках жители и гости столицы смогут ознакомится с современными образцами вооружения и специальной техники. Также будут организованы демонстрация форменной одежды и экипировки, работа фотозон и тренажеров, военных и спортивных конкурсов, выставки музейных экспонатов, выступления творческих коллективов, военных кинологов и военнослужащих различных войск.