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Стало известно, где в Минске на 9 Мая запустят салют

Праздничные салюты в белорусской столице дадут сразу в шести точках. Главной праздничной площадкой города в День Победы станет территория у Дворца спорта. Об этом пишет «Минск-Новости».

Источник: Смартпресс

Начнется фейерверк в 23:00 на следующих площадках города:

  • парк им. Я. Купалы.
  • возле «Чижовка-Арены».
  • в парке им. Уго Чавеса.
  • возле Национальной библиотеки.
  • в парке им. Павлова.
  • на набережной в парке Дрозды.

На площадке возле Дворца спорта будет организован праздничный концерт. Локация будет работать с 13 до 23 часов.

Наряду с этим, гуляния на 9 Мая пройдут также в каждом районе города.

«Запланированы концертные программы, мастер-классы, выставки произведений декоративно-прикладного искусства», — рассказала начальник управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина.

Ранее стало известно, что Минобороны организует в Минске десять тематических площадок на День победы.

На площадках жители и гости столицы смогут ознакомится с современными образцами вооружения и специальной техники. Также будут организованы демонстрация форменной одежды и экипировки, работа фотозон и тренажеров, военных и спортивных конкурсов, выставки музейных экспонатов, выступления творческих коллективов, военных кинологов и военнослужащих различных войск.

Для тех, кто проголодался, будут работать полевые кухни, где можно угоститься солдатской кашей.