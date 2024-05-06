Стало известно, где в Минске на 9 Мая запустят салют

Начнется фейерверк в 23:00 на следующих площадках города:
- парк им. Я. Купалы.
- возле «Чижовка-Арены».
- в парке им. Уго Чавеса.
- возле Национальной библиотеки.
- в парке им. Павлова.
- на набережной в парке Дрозды.
На площадке возле Дворца спорта будет организован праздничный концерт. Локация будет работать с 13 до 23 часов.
Наряду с этим, гуляния на 9 Мая пройдут также в каждом районе города.
«Запланированы концертные программы, мастер-классы, выставки произведений декоративно-прикладного искусства», — рассказала начальник управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина.
Ранее стало известно, что Минобороны организует в Минске десять тематических площадок на День победы.
На площадках жители и гости столицы смогут ознакомится с современными образцами вооружения и специальной техники. Также будут организованы демонстрация форменной одежды и экипировки, работа фотозон и тренажеров, военных и спортивных конкурсов, выставки музейных экспонатов, выступления творческих коллективов, военных кинологов и военнослужащих различных войск.
Для тех, кто проголодался, будут работать полевые кухни, где можно угоститься солдатской кашей.