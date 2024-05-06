Легендарная «Лебедянка» и красные знамена: в Самаре встретили уникальный ретро-состав «Паровоз Победы»

Напомним, в этом году маршрут «Паровоза Победы» пролегал через 11 городов: Кинель, Похвистнево, Уфу, Стерлитамак, Бугульму, Набережные Челны, Ульяновск, Рузаевку, Моршанск, Пензу и Самару. В каждом из них устраивали концертную программу. В общей сложности она заняла 33 часа. За это время на сцене выступили 437 артистов, которые исполнили более 500 музыкальных и танцевальных номеров. Всего экспозицию на колесах посетили более 66 тысяч человек. Из них в Самаре — свыше семи тысяч.