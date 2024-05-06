Легендарная «Лебедянка» и красные знамена: в Самаре встретили уникальный ретро-состав «Паровоз Победы»

В понедельник, 6 мая 2024 года, Самара встретила уникальный ретро-состав «Паровоз Победы». Он прибыл на первый путь ж/д вокзала в 10:40. Столица 63-го региона стала конечной станцией маршрута поезда.
Во главе состава — паровоз «Лебедянка», который многим знаком по старым фильмам и фото. Его украсили цветами и красными знаменами. Управляла локомотивом бригада в форме военных лет. Доклад о прибытии ретро-поезда принял начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.
Паровоз «Лебедянка» на ходу уже более 70 лет. Локомотив работает на паровой тяге. Чтобы преодолеть путь длиной почти в три тысячи километров, потребовалось более 50 тонн угля и около 100 тонн воды.
Техника времен Великой Отечественной
В составе поезда — платформы с техникой времен Великой Отечественной войны, а также пассажирские вагоны «Бессмертного полка». Жители и гости Самары могли увидеть легендарный танк Т-34, бронеавтомобиль и автомобили ЗИС с пулеметами, противотанковые пушки и военные прицепы, а также полевую кухню на колесах.
Самарцы, которые сегодня пришли на вокзал целыми семьями, смогли погрузиться в атмосферу победного 1945 года. Ее задавали не только паровоз «Лебедянка» и военная техника, но и участники военно-исторических клубов, артисты в одежде и форме тех лет. Для гостей организовали концерт творческих коллективов Самары.
Путешествие длиной в три тысячи километров
Напомним, в этом году маршрут «Паровоза Победы» пролегал через 11 городов: Кинель, Похвистнево, Уфу, Стерлитамак, Бугульму, Набережные Челны, Ульяновск, Рузаевку, Моршанск, Пензу и Самару. В каждом из них устраивали концертную программу. В общей сложности она заняла 33 часа. За это время на сцене выступили 437 артистов, которые исполнили более 500 музыкальных и танцевальных номеров. Всего экспозицию на колесах посетили более 66 тысяч человек. Из них в Самаре — свыше семи тысяч.