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В Алматы открылась новая «Аллея ветеранов»

Алматы. 6 мая. КазТАГ — В Алматы открылась новая «Аллея ветеранов», сообщает пресс-служба акимата Алматы.

Источник: Пресс-служба акимата Алматы

«В республиканской экологической акции “Таза Қазақстан” и кампании “Алматы — наш общий дом” состоялось торжественное открытие Аллеи ветеранов в сквере имени Жангильдина», — говорится в сообщении в понедельник.

Согласно информации, в церемонии открытия приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта, пенсионеры. Аллея стала символом благодарности и уважения к старшему поколению.

В рамках мероприятия в сквере высадили около 100 саженцев лиственного вяза. Событие объединило горожан в стремлении сохранить и увековечить память о ветеранах и их подвиге, а также укрепить экологическое сознание подрастающего поколения.