В Алматы открылась новая «Аллея ветеранов»

«В республиканской экологической акции “Таза Қазақстан” и кампании “Алматы — наш общий дом” состоялось торжественное открытие Аллеи ветеранов в сквере имени Жангильдина», — говорится в сообщении в понедельник.
Согласно информации, в церемонии открытия приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта, пенсионеры. Аллея стала символом благодарности и уважения к старшему поколению.
В рамках мероприятия в сквере высадили около 100 саженцев лиственного вяза. Событие объединило горожан в стремлении сохранить и увековечить память о ветеранах и их подвиге, а также укрепить экологическое сознание подрастающего поколения.