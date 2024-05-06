В Татарстан в ближайшие дни вернутся снегопады и заморозки

В праздничный день 9 мая значительно похолодает. Ночью местами температура опустится до −3. Днем будет не выше +9 градусов. Вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега. Холодная погода в пятницу также сохранится, а в субботу — потеплеет до +15.