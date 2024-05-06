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В Татарстан в ближайшие дни вернутся снегопады и заморозки

9 мая значительно похолодает.

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 78% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 7 мая на территории республики выпадет мокрый снег. Местами возможны заморозки на почве и в воздухе до −2 градусов. Днем воздух прогреется до +11, а в южных районах — до +16 градусов.

В среду, 8 мая, столбики термометров днем покажут от +7 до +12 градусов, в восточных районах — до +20. Ожидаются дожди, с грозой и сильными порывами ветра до 23 метров в секунду.

В праздничный день 9 мая значительно похолодает. Ночью местами температура опустится до −3. Днем будет не выше +9 градусов. Вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега. Холодная погода в пятницу также сохранится, а в субботу — потеплеет до +15.

Ранее в Казани из-за похолодания подали тепло в 264 учреждения социальной сферы.