Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Калининградскую область обрушатся грозы с дождями и шквалистым ветром — синоптики

В ближайшее время непогода ожидается в 8 районах.

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 78% 758 мм рт. ст. +17°

На регион в ближайшее время обрушатся грозы с дождями и шквалистым ветром. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в понедельник, 6 мая.

«В центральной части области ожидаемо начался рост кучево-дождевой облачности на линии холодного атмосферного фронта, фиксируются грозовые отметки. В ближайшие время дожди и грозы со шквалистым усилением ветра ожидаются в Неманском, Краснознаменском, Черняховском, Гусевском, Нестеровском, Озёрском, Славском и Правдинском районах», — говорится в сообщении.