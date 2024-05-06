На Калининградскую область обрушатся грозы с дождями и шквалистым ветром — синоптики

На регион в ближайшее время обрушатся грозы с дождями и шквалистым ветром. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в понедельник, 6 мая.
«В центральной части области ожидаемо начался рост кучево-дождевой облачности на линии холодного атмосферного фронта, фиксируются грозовые отметки. В ближайшие время дожди и грозы со шквалистым усилением ветра ожидаются в Неманском, Краснознаменском, Черняховском, Гусевском, Нестеровском, Озёрском, Славском и Правдинском районах», — говорится в сообщении.