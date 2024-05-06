«Ледниковый период» снова нагрянет на Кубань

В Краснодаре ночью ожидаются заморозки до — 3 градусов. Неблагоприятные климатические явления могут возникнуть ночью и утром 7 мая местами в крае и кубанской столице в частности, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на ЕДДС Краснодара.