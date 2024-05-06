«Ледниковый период» снова нагрянет на Кубань

В Краснодаре ночью ожидаются заморозки до — 3 градусов. Неблагоприятные климатические явления могут возникнуть ночью и утром 7 мая местами в крае и кубанской столице в частности, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на ЕДДС Краснодара.
По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, переменная облачность ожидается в крае 8 и 9 мая. Заморозки до — 4 градусов возможны в отдельных района региона 7 мая.
Синоптики прогнозируют, что местами по краю усилится ветер: 5−10 м/с, местами порывы 12−14 м/с. Температура воздуха ночью 8 и 9 мая — 5…10°, на Азовском побережье днем 8…13°, в горах ночью 2…7°; днем 10…15°.
На Черноморском побережье переменная облачность. Без осадков, ночью и утром 9 мая ожидается местами небольшой дождь. Ветер 6−11 м/с, днём в четверг местами порывы 15−18 м/с. Температура воздуха в среду и четверг днем 22−24 градуса выше ноля.