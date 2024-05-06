Какие мероприятия пройдут в Астане 7 и 9 мая

В паралимпийском тренировочном центре 9 мая в 15:00 стартует открытый турнир Астаны по волейболу сидя, а 11 мая — открытый городской турнир по настольному теннису (интеллект). С 10 по 12 мая в 9:00 будут проходить состязания по волейболу среди девушек и лиц с ограниченными возможностями (слух, зрение), открытый чемпионат города по шашкам, первенство города по гребле на байдарках и каноэ «Веселые старты», посвященные Дню Победы в спортивном комплексе «Толкын».