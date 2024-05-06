Какие мероприятия пройдут в Астане 7 и 9 мая

7, 8, 9 мая в местах массового скопления людей волонтёры будут проводить блиц-опрос и раздавать «Ленты Победы».
7 мая в 16:00 в Государственной академической филармонии имени Рахмадиева запланирована концертная программа «Отан деп соққан жүректер» с участием творческих коллективов силовых структур Республики Казахстан, звёзд эстрады. В этот же день в 16:00 на Арбате начнётся концерт и торжественный марш с военно-патриотическим оркестром Вооруженных сил РК.
В Государственном академическом русском драматическом театре имени Горького 7 мая в 18:00 состоится спектакль «Алия».
Также 7 мая в 10:00 в «Ботаническом саду» будет организован мастер-класс по йоге.
В театре кукол 7, 9 мая в 12:00 и 16:00 покажут сказку «Письмо отца», а 9 мая в 18:00 в Государственном театре драмы и комедии имени Мамбетова — спектакль «Тыныштық күзетшісі».
В колледже сервиса и туризма 8 мая в 11:00 часов состоится лекция, посвящённая Великой Отечественной войне, а в Центре обеспечения сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия 10 мая в 10:00 часов пройдёт лекция «Памятники славным девушкам казахского народа в столице».
В паралимпийском тренировочном центре 9 мая в 15:00 стартует открытый турнир Астаны по волейболу сидя, а 11 мая — открытый городской турнир по настольному теннису (интеллект). С 10 по 12 мая в 9:00 будут проходить состязания по волейболу среди девушек и лиц с ограниченными возможностями (слух, зрение), открытый чемпионат города по шашкам, первенство города по гребле на байдарках и каноэ «Веселые старты», посвященные Дню Победы в спортивном комплексе «Толкын».
15 мая в Ботаническом саду пройдёт легкоатлетическая эстафета среди школьников Есильского района.
В Центре обеспечения сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия с 8 по 13 мая с 10:00 до 18:00 будет организована выставка «Отан үшін от кешкендер».
9 мая будут возложены цветы к памятникам Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева, Талгата Бигельдинова, Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой, Ивана Панфилова, монументальному комплексу, посвящённому воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. В 18:00 на бульваре «Нұрлы жол» будет организовано караоке для местных жителей.
10 мая в 12:00 в Детской художественной школе пройдет выставка рисунков «Дороги Победы», посвящённая подвигу народных героев С. Нурмаганбетова и Р. Кошкарбаева.
10 мая в 10:00 проведут военно-патриотические игры среди студентов колледжей Сарыаркинского района.
Напомним, в честь 79-летия Победы ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, труженикам тыла, проживающим в Астане перечислена единовременная выплата.
В рамках акции «Марафон добрых дел» ветеранам будут вручены продовольственные корзины, очищены дворы от мусора.