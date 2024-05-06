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В девяти областях Узбекистана ожидается сход селей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узгидромет экстренно сообщил о возможности схода селей в предгорных и горных районах республики, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В Узбекистане 9—11 мая временами пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В связи с ожидаемыми сильными дождями 9—12 мая по предгорным и горным районам возможны сходы селя:

В Кашкадарьинской области: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;

В Сурхандарьинской области: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;

В Самаркандской области: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;

В Навоийской области: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;

В Джизакской области: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;

В Ташкентской области: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;

В Наманганской области: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;

В Ферганской области: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;

В Андижанской области: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.