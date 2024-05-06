В Беларуси милиция выявила 120 пьяных вечеринок с участием детей

За четыре месяца 2024 года милиция выявила 120 пьяных вечеринок с участием более 400 подростков, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси. Речь о так называемых «флэтах» и «вписках» — вечеринках, которые устраиваются в чьей-то квартире и которые часто состоят из компаний незнакомых людей, как взрослых, так и несовершеннолетних.