В Беларуси милиция выявила 120 пьяных вечеринок с участием детей

За четыре месяца 2024 года милиция выявила 120 пьяных вечеринок с участием более 400 подростков, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси. Речь о так называемых «флэтах» и «вписках» — вечеринках, которые устраиваются в чьей-то квартире и которые часто состоят из компаний незнакомых людей, как взрослых, так и несовершеннолетних.
В милиции отметили, что подобные мероприятия так или иначе связаны с употреблением алкоголя, вейпов и наркотиков. «К административной ответственности за распитие с подростками алкоголя привлечены 180 взрослых», — сказано в сообщении.
Нередко «флэты» и «вписки» заканчиваются трагически. К примеру, в Светлогорске подросток погиб на «флэте». А несколько недель назад в Гомельском районе 16-летнюю девушку скорая увезла в реанимацию с переломом костей свода черепа.