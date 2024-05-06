Жителям Казани рассказали, что мешает дать тепло всем горожанам

Что касается жителей многоквартирных домов, то они отправляют заявки в «Открытую Казань», в эту группу уже поступило 132 таких просьбы. Но тепло дали только в три дома Московского и Кировского районов. Гиниятуллин попросил глав администраций и комитет ЖКХ при наличии техвозможности дома тоже подключать к отоплению.