Что за циклон «Ева» обрушился на Пермский край?

«В циклоне “Ева”, который утром 6 мая немного присыпал Пермь снегом, нет ничего примечательного кроме названия. Он гораздо менее масштабный с точки зрения последствий и погодных условий, чем тот циклон, который принёс обильные майские снегопады в Свердловскую область и на юго-восток Прикамья.
Сейчас циклон «Ева» с кратковременными снегопадами и дождями уже практически прошёл территорию Пермского края и ночью уйдёт совсем. Каких-то жутких вещей от него ждать не стоило. Единственный неприятный момент — он притянет за собой очередную порцию арктического воздуха. И за сегодняшним небольшим потеплением (хотя его сложно так назвать) в Пермский край вновь придёт похолодание.
В среду, 8 мая, в Прикамье придёт гораздо более интересный циклон, который принесёт очень обильные осадки. На севере региона в эти сутки вновь установится снежный покров, а в южных и центральных районах (в том числе, в Перми) пройдут сильные дожди. В этот день в регионе ожидаются температурные контрасты. Жителей юга и юго-востока края ждёт интенсивный ветер и кратковременное потепление до +15. А на севере, северо-западе столбик термометра опустится до 0…+5 градусов. Что касается Перми, она будет находиться на границе раздела контрастных воздушных масс. Здесь в этот день, возможно, тоже потеплеет до +13…+15, но буквально на несколько часов".