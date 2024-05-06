Что за циклон «Ева» обрушился на Пермский край?

В среду, 8 мая, в Прикамье придёт гораздо более интересный циклон, который принесёт очень обильные осадки. На севере региона в эти сутки вновь установится снежный покров, а в южных и центральных районах (в том числе, в Перми) пройдут сильные дожди. В этот день в регионе ожидаются температурные контрасты. Жителей юга и юго-востока края ждёт интенсивный ветер и кратковременное потепление до +15. А на севере, северо-западе столбик термометра опустится до 0…+5 градусов. Что касается Перми, она будет находиться на границе раздела контрастных воздушных масс. Здесь в этот день, возможно, тоже потеплеет до +13…+15, но буквально на несколько часов".