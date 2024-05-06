Калининградский зоопарк — о приобретении пингвинов: Планы есть

Калининградский зоопарк в будущем планирует завести пингвинов. О планах сообщает телеграм-канал учреждения.
«Нас часто спрашивают, когда эти птицы появятся в Калининградском зоопарке. Обнадеживать точными датами не станем, скажем одно: в планах есть!» — прокомментировали в пресс-службе зоопарка.
Отмечается, что к появлению пингвинов зоопарку «стоит основательно подготовиться».
Известно, что пингвины в разные годы жили в кенигсбергском зоопарке. А вот в Калининградском зоопарке пингвины появились благодаря китобоям, которые привозили их из рейсов. Пингвины жили в нашем зоопарке до начала 1980-х.
Интересно, что в 2014 году пресс-служба зоопарка сообщала о планах по закупке пингвинов, которые водятся на юго-западном побережье Африки и могут акклиматизироваться в европейских условиях. Точная дата появления их в Калининграде не называется.