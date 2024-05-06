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В Калининградскую область не пустили незваных куриц из Китая

У партии замороженного мяса не оказалось необходимых документов.

В порту «Балтийск» провели ветеринарный контроль партии мороженого куриного мяса. В итоге его ввоз запретили, сообщает пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Замороженные части куриных тушек и бёдер со шкурой без кости везли из Китая. Общий вес партии — более 27 тонн.

«При проведении ветеринарного контроля выявлено отсутствие предварительного электронного уведомления на продукцию от страны-импортёра. Ввоз груза запрещён», — сообщили в Россельхознадзоре.

Ещё одну партию креветок из Аргентины остановили по пути в Калининградскую область.