В Калининградскую область не пустили незваных куриц из Китая

В порту «Балтийск» провели ветеринарный контроль партии мороженого куриного мяса. В итоге его ввоз запретили, сообщает пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Замороженные части куриных тушек и бёдер со шкурой без кости везли из Китая. Общий вес партии — более 27 тонн.
«При проведении ветеринарного контроля выявлено отсутствие предварительного электронного уведомления на продукцию от страны-импортёра. Ввоз груза запрещён», — сообщили в Россельхознадзоре.
Ещё одну партию креветок из Аргентины остановили по пути в Калининградскую область.