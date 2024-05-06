Двое военнослужащих из Кировского района погибли в зоне СВО

Сергей Шолохов отправился на фронт в качестве добровольца в ноябре прошлого года. Погиб военнослужащий при выполнении боевой задачи. Как передает 47news, у мужчины осталось четверо детей. В последний путь уроженца Синявино проводят на Аллее Славы кладбища Арбузово.