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Канатная дорога на вершину горы Ай-Петри открылась в Крыму 6 мая

До конца мая на спуск и подъем будет действовать скидка.

Источник: Комсомольская правда

Канатную дорогу на Ай-Петри в Крыму открыли в понедельник, 6 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Туристического центра Ай-Петри.

— Друзья, рады сообщить, что канатная дорога уже функционирует!, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае на спуск и подъем действует единый билет со скидкой 50%. В рамках технического открытия его стоимость составляет 800 рублей для взрослого, 250 рублей для ребенка. Отдельная льгота для крымчан — 600 рублей.

Такие тарифы будут действовать до 1 июня.

Продажа билетов осуществляется до 16 часов. В это время осуществляется последний подъем. Последний спуск- в 18:00 Сама «канатка» работает с 09:00 до 19:00.

Напомним, канатная дорога Мисхор — Ай-Петри начала работать в 1988 году. Ее протяженность составляет 2980 метров.

В 2023 году начался капремонт канатной дороги. Здесь появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов.

Изначально открытие было запланировано на 1 мая, но из-за сильного ветра техническое открытие перенесли.

туризм и отдых