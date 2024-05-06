В центре Казани временно ограничат движение на нескольких участках

В центре Казани временно ограничат движение транспорта на нескольких участках. Это связано с подготовкой к празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведением торжественных мероприятий.
С 15:30 до 22:30 7 мая будет закрыт проезд для транспорта на площади Тысячелетия, в том числе по улицам Право-Булачной и Лево-Булачной до улицы Чернышевского.
С 16:30 8 мая до 2:00 10 мая полностью перекроют пл. Тысячелетия и подъездные пути к ней из-за проведения торжественных мероприятий.
С 18:00 8 мая до 22:00 9 мая также не будет доступна для проезда ул. Бондаренко.