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В центре Казани временно ограничат движение на нескольких участках

Это связано с подготовкой к торжественным мероприятиям и проведением Дня Победы.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В центре Казани временно ограничат движение транспорта на нескольких участках. Это связано с подготовкой к празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведением торжественных мероприятий.

С 15:30 до 22:30 7 мая будет закрыт проезд для транспорта на площади Тысячелетия, в том числе по улицам Право-Булачной и Лево-Булачной до улицы Чернышевского.

С 16:30 8 мая до 2:00 10 мая полностью перекроют пл. Тысячелетия и подъездные пути к ней из-за проведения торжественных мероприятий.

С 18:00 8 мая до 22:00 9 мая также не будет доступна для проезда ул. Бондаренко.