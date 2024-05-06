В Казани на Голубых озерах появились новые места для купания

В столице Татарстана на Голубых озерах появились новые места для купания. Купели (пирсы для погружения) — это оборудованные и безопасные зоны для погружения в воду в участках, где вода из озер сразу уходит в Казанку, а дно и илы озер остаются нетронутыми. Они стали альтернативным местом купания без потери свойств воды для любителей закаливания.