В Казани на Голубых озерах появились новые места для купания

В столице Татарстана на Голубых озерах появились новые места для купания. Купели (пирсы для погружения) — это оборудованные и безопасные зоны для погружения в воду в участках, где вода из озер сразу уходит в Казанку, а дно и илы озер остаются нетронутыми. Они стали альтернативным местом купания без потери свойств воды для любителей закаливания.
Отметим, что всего обустроено пять зон: две на Малом Голубом озере, одна на Проточном и две на Большом Голубом озерах. Места размещения были согласованы с экологами и представителями Института проблем экологии и недропользования Академии Наук РТ, Министерства экологии и природных ресурсов РТ и ПК «Мелиорация».
Теперь погружаться в воду в Малом Голубом, Большом Голубом, Проточном озерах можно в безопасных и оборудованных местах. Это решение позволит не навредить экосистеме озер. Летом заказник будет открыт с 5:00 до 22:00, а в зимнее время с 8:00 до 18:00.
Ранее мы писали, что около 90% жителей Казани и его пригородов выступают за защиту Голубых озер и за централизованное управление этой территорией со стороны государства. При этом горожане настроены более решительно, чем жители поселков, прилегающих к озерам, показало исследование ИА «ПромРейтинг».