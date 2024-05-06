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Минское метро 9 Мая изменит график работы

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 9 Мая в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, будет изменен график движения поездов метро, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

Источник: РИА "Новости"

«С 6.30 до 24.00 интервал движения поездов на Московской и Автозаводской линиях метро составит 5 минут, на Зеленолужской линии — с 10.00 до 24.00 8 минут. Сокращение интервала движения поездов производится для удобства пассажиров», — проинформировали в столичной подземке.

Также там обратили внимание, что возможны ограничения по перемещению пассажиров на вход и выход на станции «Площадь Победы» (вестибюль со стороны монумента Победы), на некоторых других станционных комплексах.

Минский метрополитен просит пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты. На всех станциях проезд можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт.