Температурные качели и заморозки: какой будет погода в мае 2024 в Волгограде и области

После небольшого потепления в Волгоград на День Победы 9 мая и майские праздники нагрянет холод. Затем вновь вернется тепло. Но такой жары, как в апреле, метеорологи не ожидают как минимум в ближайшие пару недель. Какой будет погода в Волгограде и области в середине мая 2024 года, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.
Какой будет погода в мае 2024 в Волгограде и области
— В ближайшие две недели в Волгограде и области ожидается неустойчивая погода. После непродолжительного потепления на День Победы снова ожидаются холод и сильный ветер. Ночью температура в городе опустится до +2…+4 градусов, днем воздух прогреется лишь до +13…+15. Самые теплые дни ожидаются в середине месяца после майских праздников — 13, 14 и 15 мая, — рассказала Наталья Алатырцева.
7 мая 2024 в Волгограде и области прогнозируют теплую погоду, заморозков не будет. Ночные температуры по региону +6…+11 градусов, местами до +2, днем ожидается +21…+26.
8 мая 2024 начнется прохождение атмосферного фронта, в отдельных районах Волгоградской области он принесет кратковременные дожди с усилением ветра до 15 — 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +8…+13 градусов, днем +18…+23. Но по северным районам области дневная температура уже будет понижаться до +11…+16 градусов. На юге и в Волгограде еще сохранится тепло — +18…+23 днем.
На День Победы 9 мая 2024 в Волгограде обойдется без дождя. Но погода будет холодной, снова нагрянут заморозки. Температура ночью опустится до 0…+5 градусов. Днем будет +10…+15 и сильный северо-западный ветер.
10 мая тоже будет прохладно, но 11 и 12 мая 2024 в Волгоград снова нагрянет потепление. Дождя не ожидается, дневные температуры по области повысятся до +17…+22, в Волгограде будет +20…+22 градуса.
Дальше нас ждет три теплых дня. С 13 по 15 мая по области днем воздух будет прогреваться до +19…+24 градусов, а 15 мая уже ожидается +22…+27. Ночные температуры повысятся до +12…+17 градусов. Но после вновь похолодает.
— 16 мая вновь ожидается прохождение атмосферного фронта через территорию Волгоградской области. Возможны кратковременные осадки с усилением ветра и понижение температуры. По северу области будет +12…+17 градусов днем, по югу и в Волгограде еще сохранится тепло до +24, — отмечает синоптик.
Согласно долгосрочному прогнозу Росгидромета, в мае 2024 в Волгограде и области осадков будет мало. При этом температура ожидается около среднемноголетних значений — в нашем регионе это +16,7 градусов (+15°С считается уже летней нормой). Хотя для волгоградцев это прохладно. Особенно по сравнению с апрелем, который побил сразу несколько рекордов по жаре.
Среднемесячная температура в апреле 2024 в Волгоградской области превысила норму на 6 градусов. Абсолютный максимум в +30,9 градусов зафиксировала 21 апреля метеостанция Новоаннинского. По Волгограду абсолютный рекорд устоял, зато сразу несколько дней была самая высокая для этих дат температура за всю историю метеонаблюдений.
Тем временем, майские заморозки уже погубили виноград у многих дачников и посевы озимых на полях по всему региону.