Температурные качели и заморозки: какой будет погода в мае 2024 в Волгограде и области

Согласно долгосрочному прогнозу Росгидромета, в мае 2024 в Волгограде и области осадков будет мало. При этом температура ожидается около среднемноголетних значений — в нашем регионе это +16,7 градусов (+15°С считается уже летней нормой). Хотя для волгоградцев это прохладно. Особенно по сравнению с апрелем, который побил сразу несколько рекордов по жаре.