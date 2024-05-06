Два новых пассажирских катамарана запустят между Петербургом и Кронштадтом

Сразу два новых пассажирских катамарана — «Бастион» и «Форт Тотлебен» — спустили на воду в Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.
— Прогулочный катамаран «Бастион» и скоростной катамаран «Форт Тотлебен» усилят бесперебойное сообщение между Петербургом и Кронштадтом, — написал Поляков.
Отметим, «Бастион» — это головное судно серии из четырех экскурсионно-прогулочных катамаранов проекта «Соммерс». Оно будет курсировать в акватории фортов Кронштадта и доставлять будущих пассажиров к полностью изолированным от берега фортам «Кроншлот» и «Император Александр Первый», которые приведут в порядок и откроют для туристов к 2026 году.
«Форт Тотлебен» является уже четвертым судном серии из шести скоростных пассажирских катамаранов проекта «Котлин». На нем можно будет прокатиться с ветерком от центра Петербурга до музейно-исторического парка «Остров фортов» уже в текущем навигационном сезон. Отметим, первые два катамарана этого проекта — «Форт Кроншлот» и Форт Петр Первый — вышли на водный маршрут еще в прошлом году.
Напомним, в конце апреля на воду в Северной столице спустили экскурсионный катамаран «Форт Александр I» серии «Котлин». Судно рассчитано на 197 пассажиров. Любоваться ускользающими пейзажами можно как в салоне судна, так и на его открытой части верхней палубы. Транспорт может с легкостью проходить под сводами петербургских мостов, развивая свою скорость до 26 узлов, то есть до 50 километров в час.
Ожидается, что с развитием туристического водного сообщения между Петербургом и Кронштадтом количество туристов заметно увеличится. К слову, в 2023 году «Остров Котлин», куда мчатся эти судна, пользовался большой популярностью — его посетили три миллиона человек.