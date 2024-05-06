Два новых пассажирских катамарана запустят между Петербургом и Кронштадтом

Напомним, в конце апреля на воду в Северной столице спустили экскурсионный катамаран «Форт Александр I» серии «Котлин». Судно рассчитано на 197 пассажиров. Любоваться ускользающими пейзажами можно как в салоне судна, так и на его открытой части верхней палубы. Транспорт может с легкостью проходить под сводами петербургских мостов, развивая свою скорость до 26 узлов, то есть до 50 километров в час.