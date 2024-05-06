Главные новости к вечеру 6 мая

ВС России проведут учения по подготовке и применению нестратегического ЯО

Маневры пройдут в ближайшее время, в них также задействуют авиацию и флот.



Путин заявил о необходимости преемственности кабмина

Президент России Владимир Путин приехал на встречу с правительством, которое должно уйти в отставку после церемонии его вступления в должность.



Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию

Соответствующие проекты внесены на рассмотрение депутатов Верховной Рады.



FT: арабские страны больше не против миротворцев в Газе

Ряд арабских государств, обсуждая план мирного выхода для палестинских территорий, склоняются к ранее отвергнутой идее отправить в сектор Газа и на Западный берег реки Иордан многонациональную миротворческую миссию.



Цены на кофе превысили максимум 1979 года

Зерна сорта робуста дорожают по причине засухи и жары в сельскохозяйственных районах Вьетнама.