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Главные новости к вечеру 6 мая

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

ВС России проведут учения по подготовке и применению нестратегического ЯО
Маневры пройдут в ближайшее время, в них также задействуют авиацию и флот.

Путин заявил о необходимости преемственности кабмина
Президент России Владимир Путин приехал на встречу с правительством, которое должно уйти в отставку после церемонии его вступления в должность.

Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию
Соответствующие проекты внесены на рассмотрение депутатов Верховной Рады.

FT: арабские страны больше не против миротворцев в Газе
Ряд арабских государств, обсуждая план мирного выхода для палестинских территорий, склоняются к ранее отвергнутой идее отправить в сектор Газа и на Западный берег реки Иордан многонациональную миротворческую миссию.

Цены на кофе превысили максимум 1979 года
Зерна сорта робуста дорожают по причине засухи и жары в сельскохозяйственных районах Вьетнама.