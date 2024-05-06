Всё-таки можно: в мэрии рассказали, где калининградцам разрешено жарить шашлыки

Пожарить шашлык в Калининграде можно будет на территории частного дома или дачи. Об этом сообщили в мэрии.
Запрещено разводить огонь в парках и скверах. «Тем более нельзя на территории “Городских лесов” и граничащих с ними землях (в частности, на карьере у “Мечты”)», — уточнили в мэрии.
Разрешено жарить шашлык, если минимальное расстояние от мангала до ближайшего здания составляет не менее пяти метров. В радиусе двух метров не должно быть сухой растительности, а рядом необходимо поставить огнетушитель или ёмкость с водой.