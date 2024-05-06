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Жителям Башкирии ответили на просьбы вернуть отопление в домах

Министерство ЖКХ Башкирии ответило на просьбы жителей вернуть отопление из-за холодной погоды.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Некоторые жители считают необходимым вернуть отопление, поскольку в квартирах холоднее, чем на улице. Из-за этого дети и пожилые люди начинают заболевать. В ведомстве подчеркнули, что решение о завершении отопительного периода принимается постановлением администрации района/города при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 градусов в течение пяти дней подряд.

«После завершения отопительного периода начинается подготовка к следующему отопительному сезону, капитальные ремонты, испытания оборудования и тепловых сетей, в связи с чем кратковременное подключение технически невозможно», — добавили в региональном министерстве ЖКХ.

Напомним, отопительный сезон в Уфе завершился 19 апреля. В этот день в Уфе был перекрыт новый абсолютный максимум температуры воздуха. Как сообщили в Башгидрометцентре, он составил +29,3 градуса.

ЖКХ