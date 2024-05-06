Жителям Башкирии ответили на просьбы вернуть отопление в домах

Некоторые жители считают необходимым вернуть отопление, поскольку в квартирах холоднее, чем на улице. Из-за этого дети и пожилые люди начинают заболевать. В ведомстве подчеркнули, что решение о завершении отопительного периода принимается постановлением администрации района/города при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 градусов в течение пяти дней подряд.